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Происшествия

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В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции спасли человека из горящего дома

Экипаж отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Змеиногорский», находясь на маршруте патрулирования, заметил густой дым, валящий из окна жилого дома на улице Пионерской в городе Змеиногорске.

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