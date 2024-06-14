В Роскачестве рассказали о плюсах и минусах оплаты по QR-коду

Иногда на кассе магазина или в кафе просят оплатить товары по QR-коду. Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в пятницу, 14 июня, рассказала «Известиям», зачем это делается и кому это выгодно, а также о плюсах и минусах такого способа оплаты.