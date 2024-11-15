Депутат Немкин посоветовал не переходить на новые продукты Microsoft

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рекомендовал отказаться от перехода на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, предложив пользователям перенести данные из устаревших сервисов и удалить их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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