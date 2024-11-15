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Депутат Немкин посоветовал не переходить на новые продукты Microsoft

Депутат Немкин посоветовал не переходить на новые продукты Microsoft

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рекомендовал отказаться от перехода на обновленные продукты Microsoft после закрытия старых версий приложений, предложив пользователям перенести данные из устаревших сервисов и удалить их.

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