Хит-просвет от группы Dаbro

Год 2020-й, пандемия закрывает города по всему миру, локдаун объявляют и в России. К тому моменту братья Иван и Михаил Засидкевичи из группы Dаbro уже выпустили несколько громких синглов, перебрались в Казань из Курахово, родного городка в Донецкой области, и обустроили у себя дома студию звукозаписи.