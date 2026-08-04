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Настроение ТВ

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Хит-просвет от группы Dаbro

Хит-просвет от группы Dаbro

Год 2020-й, пандемия закрывает города по всему миру, локдаун объявляют и в России. К тому моменту братья Иван и Михаил Засидкевичи из группы Dаbro уже выпустили несколько громких синглов, перебрались в Казань из Курахово, родного городка в Донецкой области, и обустроили у себя дома студию звукозаписи.

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