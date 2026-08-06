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Кинокритик Григорьев назвал логичным с точки зрения маркетинга шагом участие певицы Zivert в кино

Кинокритик Григорьев назвал логичным с точки зрения маркетинга шагом участие певицы Zivert в кино

Кинокритики считают участие певицы Zivert в кино логичным шагом с точки зрения маркетинга. По мнению Романа Григорьева, это возможность для артистки расширить аудиторию и получить дополнительную поддержку.

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