Кинокритик Григорьев назвал логичным с точки зрения маркетинга шагом участие певицы Zivert в кино

Кинокритики считают участие певицы Zivert в кино логичным шагом с точки зрения маркетинга. По мнению Романа Григорьева, это возможность для артистки расширить аудиторию и получить дополнительную поддержку.
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