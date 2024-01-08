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17 креативных рекламодателей, которые определённо заслуживают награды

17 креативных рекламодателей, которые определённо заслуживают награды

В наше время, когда реклама делает все возможное, мы привыкли видеть её повсюду. Будь то на улицах, в торговых центрах, в общественном транспорте или даже на крышах! Конечно, лучший способ привлечь внимание прохожих, это использовать свою изобретательность и креативность, и постараться действительно удивить людей.

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