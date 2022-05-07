Капитан "Вашингтона" Овечкин мощным силовым приемом снёс с ног форварда "Флориды"

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин применил мощный силовой прием против нападающего "Флориды Пантерз" Ноэля Аччари в одном из эпизодов третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).