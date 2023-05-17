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Три женщины задержаны в Москве за продажу ребенка, им грозит от трёх до десяти лет лишения свободы

Три женщины задержаны при продаже ребёнка 2023 года в Москве 15 мая. Женщин 1977, 1984 и 1993 годов рождения поймала полиция, когда они получили 60 тысяч рублей за проданного ими младенца.

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