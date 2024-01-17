Алексей Финогин разработает компьютерную игру про Балашиху

Алексей Финогин из Балашихи с помощью 3D-моделирования разрабатывает модель микрорайона Северный. Он планирует создать компьютерную игру с хоррор-сюжетом, квестом, прогулками по улицам и поездками на транспорте.
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