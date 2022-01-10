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Экс-советник Назарбаева: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил Запад

Экс-советник Назарбаева: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил Запад

Ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан для стабилизации обстановки в стране привел в бешенство западные страны, инвестирующие в экономику республики, заявил бывший советник экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

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