Премьер Литвы: переговоры Путина и Трампа станут пинком под зад Европе

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об украинском конфликте станут "пинком под зад" для Европы, которая должна "проснуться" и сама начать принимать решение, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает Sputnik Литва.
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