24 сентября 1938 года стартовал рекордный женский авиаперелет по маршруту Москва - Дальний Восток. Экипаж в составе командира - Валентины Гризодубовой, второго пилота - Полины Осипенко, штурмана - Марины Расковой, на самолете АНТ-37 «Родина» вылетели из Москвы до поселка Керби, в районе Комсомольска-на-Амуре.