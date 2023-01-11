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«Мы будем привлекать к ответственности»: Конгресс США займется Китаем и Байденом

«Мы будем привлекать к ответственности»: Конгресс США займется Китаем и Байденом

Нижняя палата Конгресса США утвердила резолюцию о создании спецкомитета по Китаю. Документ предусматривает создание структуры «по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая».

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