В Рязани школу закрыли на карантин из-за норовируса

Школу №1 имени Екимецкой в Рязани закрыли на карантин из-за вспышки норовируса. По данным Роспотребнадзора по Рязанской области, в четверг, 26 октября, было зарегистрировано 91 случай заражения, что стало причиной приостановки занятий с 27 октября.
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