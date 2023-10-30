В Рязани школу закрыли на карантин из-за норовируса

Школу №1 имени Екимецкой в Рязани закрыли на карантин из-за вспышки норовируса. По данным Роспотребнадзора по Рязанской области, в четверг, 26 октября, было зарегистрировано 91 случай заражения, что стало причиной приостановки занятий с 27 октября.