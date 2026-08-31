Гороскоп на неделю с 31.08.2026 по 06.09.2026. Рекомендации знакам зодиака по поведению и принятию решений.

Овнам следует оставаться бдительными и настороженными. Возможны нежелательные встречи и конфликты. Проявляйте терпение и стремитесь к компромиссу, чтобы сохранить спокойствие в душе и гармонию в отношениях.
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