Директор «Ростова» про Осипенко и «Краснодар»: «Нельзя продавать одного из лидеров за неделю до старта. Пожарные продажи никому не нужны»

Ранее сообщалось, что ростовчане отклонили три предложения по защитнику. – Можете ли объяснить ситуацию с Максимом Осипенко и «Краснодаром»? – Ситуация очень простая: если бы клуб своевременно получил достойное предложение, то, возможно, все могло бы и сложиться.