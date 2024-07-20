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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Ростова» про Осипенко и «Краснодар»: «Нельзя продавать одного из лидеров за неделю до старта. Пожарные продажи никому не нужны»

Директор «Ростова» про Осипенко и «Краснодар»: «Нельзя продавать одного из лидеров за неделю до старта. Пожарные продажи никому не нужны»

Ранее сообщалось, что ростовчане отклонили три предложения по защитнику. – Можете ли объяснить ситуацию с Максимом Осипенко и «Краснодаром»? – Ситуация очень простая: если бы клуб своевременно получил достойное предложение, то, возможно, все могло бы и сложиться.

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