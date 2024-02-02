Светлана Ромашина: «Хочу выразить поддержку Валиевой и нашей команде, лишенной олимпийского золота»

«По поводу решения CAS в отношении Камилы Валиевой кто только не высказал публично свое мнение. Не вступая в дискуссии по поводу политизированности вердикта, не оценивая законность, обоснованность, справедливость (не знакома с самим решением и/или материалами дела) судебного акта, хочу выразить свою поддержку, в первую очередь, самой Камиле! Для меня она была и всегда будет выдающейся фигуристкой, сильнейшим спортсменом, несмотря на юный возраст! Также хочется поддержать нашу команду, лишенную олимпийского золота.