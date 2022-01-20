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Россия развернет систему РЛС для контроля околоземного космоса

В рамках создания системы контроля околоземного космоса «Млечный путь» на территории России и других стран будет развернута система радиолокационных станций, заявил генеральный конструктор системы Григорий Ступак, 20 января сообщило агентство ТАСС.

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