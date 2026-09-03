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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миронова и Устенко о приеме в Японии: «Никакого негатива нет, все с улыбкой, с радостью. Мы в целом и не думали, что нас может ожидать что-то плохое»

Российские танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились первыми впечатлениями от возвращения на международную арену.

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