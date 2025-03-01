Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Скиф Туран
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Шарий: "Всех штурмов, кто ехал ставить флаг, уничтожили на подходе". База отдыха под Полтавой стала руинами. СВОдка с фронта

Шарий: "Всех штурмов, кто ехал ставить флаг, уничтожили на подходе". База отдыха под Полтавой стала руинами. СВОдка с фронта

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform ВКС нанесли удар по базе отдыха под Полтавой. Ракета прилетела вовремя: примчались очень много скорых.

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