Убийство генерала Игоря Кириллова – очередное преступление террористического киевского режима

Утром 17 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва самодельной бомбы в Москве, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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