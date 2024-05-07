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AIG: компании из Индии предлагают сокращенные доставки в Россию

AIG: компании из Индии предлагают сокращенные доставки в Россию

Ряд индийских судоходных компаний предлагают поставлять грузы в РФ через Суэцкий канал. Перевозки будут занимать 18 дней вместо 25, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Индия как была колонией с колониальной плебейской психикой, такой и осталась. Привыкли Англии беспрекословно подчиняться, и сейчас если те обратятся к ним с каким-либо предложением или просьбой,  они, &quot;по своей свободе&quot; рады УГОДИТЬ!!  Да и потом английский премьер Сунак из Индии...
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