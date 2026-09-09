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Семинар «Ещё раз о „гилетических“ числах и философии музыки А. Ф. Лосева»

Семинар «Ещё раз о „гилетических“ числах и философии музыки А. Ф. Лосева»

В книге «Музыка как предмет логики» Алексей Лосев пытался описать музыку как особый тип бытия, который нельзя свести к привычным логическим схемам.

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