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Царьград

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Yonhap: Корейский контейнеровоз достиг Великобритании через СМП

Yonhap: Корейский контейнеровоз достиг Великобритании через СМП

Корейский контейнеровоз Panstar Acro прибыл в порт Филикстоу, пройдя по Северному морскому пути. Рейс занял 21 день и стал первым коммерческим маршрутом через СМП для корейской компании с 2016 года.

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