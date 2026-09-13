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Мировое обозрение

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«Украине нужен мир, а не диктатура»: Экс-пресс-секретарь Зеленского ответила на его санкции

«Украине нужен мир, а не диктатура»: Экс-пресс-секретарь Зеленского ответила на его санкции

Решение Владимира Зеленского о десятилетних санкциях против его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель превратилось в открытый политический скандал.

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