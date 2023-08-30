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"Люди боятся свободы". Флоренс Пью снялась в фотосессии для Elle и высказалась о бодипозитиве

"Люди боятся свободы". Флоренс Пью снялась в фотосессии для Elle и высказалась о бодипозитиве

Флоренс Пью снялась в фотосессии для октябрьского номера журнала Elle и в интервью изданию рассказала о своём отношении к телу и бодипозитиве.

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