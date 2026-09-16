АС Центрального округа подтвердил законность решения Рязанского УФАС

Нарушения были выявлены в отопительный период 2022-2023 годов, когда предприятие систематически не соблюдало температурные графики подачи сетевой воды, особенно при морозах ниже 20 градусов.
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