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Рязанские новости

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АС Центрального округа подтвердил законность решения Рязанского УФАС

АС Центрального округа подтвердил законность решения Рязанского УФАС

Нарушения были выявлены в отопительный период 2022-2023 годов, когда предприятие систематически не соблюдало температурные графики подачи сетевой воды, особенно при морозах ниже 20 градусов.

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