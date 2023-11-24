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В зоне специальной военной операции на Украине геройски погиб житель Ростовской области

В зоне специальной военной операции на Украине геройски погиб житель Ростовской области

Родные и близкие месяц не могли похоронить героя с момента его гибели.В город Гуково Ростовской области пришла страшная весть — погиб 30-летний Василий Кузмичёв, которого все знали, как весёлого и доброго парня.

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