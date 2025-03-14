На терминале Port Favor уложены первые 75 метров ЖД подхода к эстакаде по сливу аммиака

Работы проводятся в рамках развития железнодорожной инфраструктуры комплекса по перевалке наливных грузов, которая будет состоять из пяти путей: соединительный путь с существующей инфраструктурой терминала, два погрузочно-выгрузочных пути железнодорожной выгрузочной эстакады, два технологических пути отстоя вагонов в ожидании грузовых операций.
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