Эксперты считают, что высокие штрафы за самовыгул собак станут эффективнее усыпления Алиса БронскаяЭксперты утверждают, что высокие штрафы за самовыгул собак будут более эффективными, чем усыпление животных.
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