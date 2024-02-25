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Эксперты считают, что высокие штрафы за самовыгул собак станут эффективнее усыпления

Эксперты считают, что высокие штрафы за самовыгул собак станут эффективнее усыпления

Эксперты считают, что высокие штрафы за самовыгул собак станут эффективнее усыпления Алиса БронскаяЭксперты утверждают, что высокие штрафы за самовыгул собак будут более эффективными, чем усыпление животных.

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