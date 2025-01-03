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«У меня что-то хрустит. Если у вас тоже – это нормально». Загитова показала, как выполняет физические упражнения

Видео с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию опубликовал Первый канал. «У меня что-то хрустит.

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