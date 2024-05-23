Мужчина в Хакасии усомнился в отцовстве и убил новорожденную дочку

Подозреваемого в убийстве новорожденной дочки 42-летнего мужчину задержали в Хакасии. Он расправился с младенцем еще в 2016 году, но информация дошла до следователей только сейчас, сообщили в СУ СКР по региону.
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