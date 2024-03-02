Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Меня вообще удивляет, кто эти люди,которые голосовали за олигархическую партию,выдвинувшую этого человека? ДБ(Лавров)Сомнения в СВО вы...
  • Владимир Петров
    Жаль мужика. Не за то умер. Уроды проводили.В Москве закопали...
  • Владимир
    Гниданков....Сомнения в СВО вы...

В России взялась за финансы иноагентов

В России взялась за финансы иноагентов

Для иноагентов в России настают непростые времена. Помимо звания, которое, как клеймо, пестрит на всех материалах, касающихся этих персон, в стране взялись за их финансы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Два года нужно было &quot;раскачиваться&quot; чтобы наконец-то законопроект предложить к рассмотрению. Конечно фракция «Новых людей» в ГД РФ может иметь своё мнение - кто и как будет определять &quot;иноагентов&quot; и на основании чего будут они лишены доходов. Пусть успокоятся, &quot;троек&quot; из тех времён не будет... а может быть пора бы и &quot;раскачать&quot; Фемиду чтобы не &quot;спала&quot; с закрытыми глазами.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх