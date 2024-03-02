В России взялась за финансы иноагентов

Игорь Кузнецов

Два года нужно было "раскачиваться" чтобы наконец-то законопроект предложить к рассмотрению. Конечно фракция «Новых людей» в ГД РФ может иметь своё мнение - кто и как будет определять "иноагентов" и на основании чего будут они лишены доходов. Пусть успокоятся, "троек" из тех времён не будет... а может быть пора бы и "раскачать" Фемиду чтобы не "спала" с закрытыми глазами.