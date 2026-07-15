Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 072 подписчика

Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой

Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между так называемой «коалицией желающих» и ветхозаветным сюжетом о Содоме и Гоморре, заявив, что участники объединения руководствуются агрессивными устремлениями вместо стремления к миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии