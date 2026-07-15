Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между так называемой «коалицией желающих» и ветхозаветным сюжетом о Содоме и Гоморре, заявив, что участники объединения руководствуются агрессивными устремлениями вместо стремления к миру.
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