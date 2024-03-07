В Госдуме спрогнозировали итоги предстоящего "контрнаступа" ВСУ

Леонид Ивлев констатировал, что новое контрнаступление Украины ждёт участь предыдущегоВ минувшую среду командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что готовится новое контрнаступление.
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