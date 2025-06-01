Также об атаке БПЛА сообщили жители и власти Рязани. По предварительным данным, целью беспилотников мог стать аэродром в Дягилево Донецкая группа новостей.
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Также об атаке БПЛА сообщили жители и власти Рязани. По предварительным данным, целью беспилотников мог стать аэродром в Дягилево Донецкая группа новостей.
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