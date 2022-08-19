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В Ростовской области участковый в свободное от службы время задержал грабителя

Старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону капитан полиции Павел Лысенко свой выходной совершал покупки в магазине.

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