В Ростовской области участковый в свободное от службы время задержал грабителя

Старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону капитан полиции Павел Лысенко свой выходной совершал покупки в магазине.
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