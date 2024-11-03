Слова теряющего надежду Карла напугали королеву Камиллу

Стало известно о тайной остановке во время путешествия монарха и его супруги. Слова Карла напугали королеву Камиллу LEGION-MEDIAИнсайдер, хорошо осведомленный о том, как обстоят дела в королевской семье, рассказал о стрессе, который недавно довелось пережить королеве Камилле и от которого она до сих пор не вполне оправилась.