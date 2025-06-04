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Театр абсурда

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Роднина заявила, что на пенсию не пробовала и не хочет даже пробовать прожить

Роднина заявила, что на пенсию не пробовала и не хочет даже пробовать прожить

Окно в историю И снова не могу не прокомментировать ряд недавних заявлений бывшей советской фигуристки, а ныне депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Константиновны Родниной по поводу того, что на пенсию она никогда не пробовала прожить, но в то же время считает, что российские пенсионеры живут лучше американских, потому что имею много льгот.

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