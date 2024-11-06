Американские политические эксперты готовятся к самым непредсказуемым выборам в своей карьере

Во всех семи ключевых штатах шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис на победу равны, пишет Politico. Американские политические аналитики в панике: еще никогда в современной политической истории не было столько неопределенности перед днем голосования.
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