«Бюро 1440» представило новую линейку абонентских терминалов спутниковой связи

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440», входящая в состав «ИКС Холдинг», на форуме «Цифровые решения» впервые представила расширенную линейку абонентских терминалов собственной разработки.
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