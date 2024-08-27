Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сергей Савчук Двадцать шестое августа совершенно точно будет вписано в российскую военно-историческую летопись, так как именно в этот день был нанесен, наверное, один самых мощных ударов по украинской энергетической инфраструктуре с момента начала СВО.