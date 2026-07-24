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Царьград

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Выставка к 100-летию конструктора Гая Северина открывается в Музее космонавтики

Выставка к 100-летию конструктора Гая Северина открывается в Музее космонавтики

В Музее космонавтики 24 июля стартует выставка, приуроченная к столетию со дня рождения выдающегося советского и российского учёного, генерального конструктора НПП «Звезда» Гая Северина.

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