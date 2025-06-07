В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» разрабатывают законопроект, который отменит критерий нуждаемости для предоставления социальной поддержки многодетным семьям в России.
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