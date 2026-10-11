Демограф объяснил, почему 13 ноября не наступит "Судный день"

РЕН ТВ Прогноз о "Судном дне", который якобы должен наступить 13 ноября 2026 года, ошибочен. Об этом 11 октября заявил завкафедрой демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ Владимир Ионцев.
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