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Демограф объяснил, почему 13 ноября не наступит "Судный день"

Демограф объяснил, почему 13 ноября не наступит "Судный день"

РЕН ТВ Прогноз о "Судном дне", который якобы должен наступить 13 ноября 2026 года, ошибочен. Об этом 11 октября заявил завкафедрой демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ Владимир Ионцев.

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