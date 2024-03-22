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  • Cветлана Юдина
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    404 стереть с лица земли. Будановщину разорвать танками. Зе как сипая расстрелятьФСБ задержало уби...

И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать

И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать

"Ну, во-первых, мы убьем всех французов." – интервью Толстого французам Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой в интервью изумлённому французу на чистом французском: Толстой: - Кого волнует его (Макрона) мнение?Репортер: - Вас что совершенно не волнует, что говорит Эммануэль Макрон?Толстой: - Абсолютно.

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