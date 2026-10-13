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NewsOne

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На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"

На Западе считают, что США запросто "сменят режим на Украине"

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала 13 октября заявил, что США без особого труда могли бы устроить смену режима на Украине, комментируя недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости заменить Владимира Зеленского .

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