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  • Вера Федорова
    Вот-вот, именно то что современная женщина прозрела, мужиков и злит почему-то😏.Мужиков это злит
  • Наум Наумов
    В таком случае, эта статья, чистейшая демагогия. Ну какая может быть самодостаточность у женщин, когда по своей приро...Мужиков это злит
  • Вера Федорова
    Данная статья совершенно не об этом, а кстати, совсем наоборот- о женской самодостаточности и трезвом взгляде на жизнь.Мужиков это злит

Муж представил гостям свою жену как "моя домработница".

Муж представил гостям свою жену как "моя домработница".

Аня сегодня с самого утра на ногах- стирать, убирать, детей из школы и сада пораньше забрать, готовить праздничный стол.

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Если получается убрать эмоции, то остается ситуация. Если не получается, то ситуация опасна для эмоционального здоровья. Здоровье важнее мужа или жены. ИМХО.
Вера Федорова
В принципе, ничего удивительного нет. За такую жену, действительно, стыдно. И мужу и детям. Домашняя такая курица-наседка. Нужно всегда думать своей головой, а здесь, тем более, и мама подсказывала, что не нужно быть клушей по жизни. А готовить на кучу чужих людей, да ещё и обслуживать их- маразм выше крыши...
Анна Эржибова
Не знаю как другие поступили бы у меня купался бы в салате :) вот они "бояре" жёны любовницы племянницы гл.бухи секретутки и пр. кхм
Lika Star
Женщина не должна работать, или в свое удовольствие.
Алексей Логинов
Женщина не должна работать... " -------- А при разводе половину "совместнонажитого" вам отстегни? Морда у вас не треснет? Да на вас пахать надо.
Lika Star
Муж должен обеспечивать семью. То что она не работает зато дети просмотрены. А ее муж просто ее не любит. Просто как песня. А если бы была красиво одета и ухожена 100% он был бы горд просто сказать а это моя любимая жена и только этим все остальные были бы в нокауте
Алексей Логинов
Муж должен обеспечивать семью. " --------- Закатай губы, халявщица хренова.
Владимир Eвтушенко
никто и ничто этот подонок Николай.
Алексей Логинов
Владимир Eвтушенко
Надо же, ничтожное, никому не нужное дерьмо решило свою смердящую пасть раскрыть, да ещё и сам себе плюсует, протоплазма жруще-срущая.
Денис Л
У других жёны секретутки, а ему жена готовит праздничный стол.
Алексей Логинов
Муж представил гостям свою жену как "моя домработница". ----------- А что лучше было бы представить как "Моя домбездельница"?
Владимир Eвтушенко
Сука ты ленивая.
Александр Голубев
Да он просто перепутал, имел в виду домохозяюшка а вышло домработница или может оно так и было, но тупой коллега понял это как домработница.

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