Муж представил гостям свою жену как "моя домработница".

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяМуж представил гостям свою жену как "моя домработница". Аня сегодня с самого утра на ногах- стирать, убирать, детей из школы и сада пораньше забрать, готовить праздничный стол.Вернуться к статье146НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКГКто ГдеЕсли получается убрать эмоции, то остается ситуация. Если не получается, то ситуация опасна для эмоционального здоровья. Здоровье важнее мужа или жены. ИМХО.Вера ФедороваВ принципе, ничего удивительного нет. За такую жену, действительно, стыдно. И мужу и детям. Домашняя такая курица-наседка. Нужно всегда думать своей головой, а здесь, тем более, и мама подсказывала, что не нужно быть клушей по жизни. А готовить на кучу чужих людей, да ещё и обслуживать их- маразм выше крыши...Анна ЭржибоваНе знаю как другие поступили бы у меня купался бы в салате :) вот они "бояре" жёны любовницы племянницы гл.бухи секретутки и пр. кхмLSLika StarЖенщина не должна работать, или в свое удовольствие.Алексей ЛогиновЖенщина не должна работать... " -------- А при разводе половину "совместнонажитого" вам отстегни? Морда у вас не треснет? Да на вас пахать надо.LSLika StarМуж должен обеспечивать семью. То что она не работает зато дети просмотрены. А ее муж просто ее не любит. Просто как песня. А если бы была красиво одета и ухожена 100% он был бы горд просто сказать а это моя любимая жена и только этим все остальные были бы в нокаутеАлексей ЛогиновМуж должен обеспечивать семью. " --------- Закатай губы, халявщица хренова.Владимир Eвтушенконикто и ничто этот подонок Николай.Алексей ЛогиновВладимир EвтушенкоНадо же, ничтожное, никому не нужное дерьмо решило свою смердящую пасть раскрыть, да ещё и сам себе плюсует, протоплазма жруще-срущая.Денис ЛУ других жёны секретутки, а ему жена готовит праздничный стол.Алексей ЛогиновМуж представил гостям свою жену как "моя домработница". ----------- А что лучше было бы представить как "Моя домбездельница"?Владимир EвтушенкоСука ты ленивая.Александр ГолубевДа он просто перепутал, имел в виду домохозяюшка а вышло домработница или может оно так и было, но тупой коллега понял это как домработница.Комментировать
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