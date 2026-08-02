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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере четыре солдата были убиты, еще несколько ранены, а 70 жителей похищены...

Нигерия: По меньшей мере четыре солдата были убиты, еще несколько ранены, а 70 жителей похищены бандитами в общине Касувар-даджи в районе местного самоуправления Каура-Намода (LGA), штат Замфара, в ночь с 1 на 2 августа.

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