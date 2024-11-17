Тот факт, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден разрешил Вооружённым силам киевского режима использовать полученное ранее дальнобойное вооружение против расположенных в глубине Российской Федерации целей, не приведёт к перелому положения дел в рамках бушующего в стране противостояния.