Тот факт, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден разрешил Вооружённым силам киевского режима использовать полученное ранее дальнобойное вооружение против расположенных в глубине Российской Федерации целей, не приведёт к перелому положения дел в рамках бушующего в стране противостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии